'Twitterverbod voor Telegraafjournalist na tweet over Donald Trump'

Dat meldt Villamedia. Mos mag niet tweeten vanwege een eerder bericht dat hij op Twitter plaatste over de 'golden shower' van Donald Trump.

"Brekend: Wij spraken met een getuige over Trumps Golden Shower. Morgen. @Telegraaf @MrNedjerov", tweette Mos op 12 januari. De tweet, die als grap bedoeld was, werd met name in de Verenigde Staten niet begrepen.

Gouden douche

Mos verwees met de tweet naar een reportage in de Telegraaf over een in Friesland verbouwde boot van Trump met een gouden douche.

Maar journalisten in Amerika hadden niet door dat de tweet van Mos een grapje was. Zij lazen dat De Telegraaf een getuige had gesproken over de plasseks ("golden shower") die de aanstaande president zou hebben gehad in een Russisch hotel. Voor dat verhaal zijn nog geen concrete bronnen. Trump ontkent de aantijgingen.

"De reputatie van De Telegraaf stond op het spel", zegt hoofdredacteur Paul Jansen tegen Villamedia. "De indruk zou gewekt kunnen worden dat De Telegraaf nepnieuws verspreidt."