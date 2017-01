Rik van de Westelaken zweert bij pak tijdens presentatie

Van de Westelaken werkte jarenlang als presentator van het NOS Journaal. Kijkers zagen hem standaard met goed gekapt haar en in een onberispelijk pak, waarmee hij het serieuze karakter van een nieuwsuitzending onderstreepte.

Donderdag is Van de Westelaken voor het eerst te zien op SBS6, als presentator van de luchtige kennisquiz 5 Golden Rings. Wie denkt dat hij in spijkerbroek en t-shirt voor de camera zal staan, heeft het mis. Ook voor deze klus hult de presentator zich in pak. "Dat is gewoon zoals ik me graag kleed", zegt Van de Westelaken.

Transformatie

"Peking Express (dat ook door Van de Westelaken gepresenteerd zal worden, red.) is een ander verhaal, dan sta ik gewoon in de middle of nowhere in de brandende zon en zie je me in informele kleding. Maar een show als deze is nieuw voor mij en dan voel ik me comfortabel in een van mijn fijne pakken."

Volgens Van de Westelaken vindt er een transformatie plaats zodra hij een pak aantrekt.

"Net als een acteur of Clark Kent (kantoorklerk die het alter ego van Superman speelt, red.), al wil ik me daarmee niet vergelijken", zegt hij lachend. Voor Van de Westelaken is specifieke kleding essentieel om zijn werk te doen.

"Je hebt een bepaalde voorbereiding nodig om een programma als 5 Golden Rings te leiden. Er moet fysiek een knop om zodra de opnames beginnen. Dat gevoel had ik ook bij het journaal. Je bent niet meer de grappende jongen op de vloer die tijdens de repetitie aan het dollen is. Er is werk aan de winkel en dat verricht ik goed als ik een pak draag."

Nieuwe kostuums

Voor de nieuwe uitdaging op SBS6 heeft Van de Westelaken een aantal nieuwe kostuums aangeschaft.

"Mijn pakken zijn op maat gemaakt van Rietgbergh. En ik heb een styliste, Hanna Suurland, die me geholpen heeft mooie overhemden en nieuwe dassen uit te zoeken. Qua stijl is het wat meer Rock-'n-roll, een beetje hip. Ik heb een andere uitstraling als bij het journaal. Maar ik draag ook een aantal oudere pakken, die in deze setting goed tot hun recht komen."