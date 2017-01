Kerkbestuur doet aangifte wegens pornofilm Kim Holland

Het kerkbestuur zal aangifte doen, kondigde een woordvoerder van het bisdom donderdag aan na overleg in de bisdomstaf.

Omroep Tilburg ontdekte dat de video op de zender van pornoactrice Kim Holland was opgenomen in de Tilburgse kerk. Op de beelden is te zien hoe een stelletje seks heeft in een biechthokje.

Het bisdom oordeelt dat er een grens is overschreden en dat het kerkgebouw is ontheiligd, aldus de woordvoerder. Het bisdom kan niet zeggen welke overtreding of misdrijf is gepleegd door de opnamen.

Eerherstel

Omdat het gebouw is ontheiligd wordt er zondag tijdens de eucharistieviering gebeden voor eerherstel. De bezoekers en de kerk zullen voor een rituele reiniging bovendien met wijwater worden besprenkeld.

Het bedrijf van Kim Holland heeft al excuses aangeboden en het filmpje dat was gemaakt door een externe producent verwijderd.

Het is niet de eerste keer dat de zender van de pornoster in opspraak komt, begin 2017 verscheen een video opgenomen in pretpark Walibi. Het pretpark laat in een reactie aan NU.nl weten zich nog te beraden op juridische stappen.