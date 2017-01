'Apple gaat televisieprogramma's en films produceren'

Volgens The Wall Street Journal zullen de programma's en films te bekijken zijn door abonnees van de Apple streamingservice Apple Music.

Apple Music heeft al enkele documentaires over muzikanten in de speellijst staan, maar wil het aanbod flink gaan uitbreiden. De streamingdienst, die 9,99 dollar (9,38 euro) per maand kost, heeft zwaar te lijden onder het succes van Spotify.

De laatste cijfers over het aantal betalende gebruikers dateren uit het najaar van 2016. Spotify had toen 39 miljoen betalende gebruikers tegenover 17 miljoen bij Apple Music. Hoeveel gebruikers beide diensten op dit moment hebben is niet bekend.

Volgens ingewijden is het technologiebedrijf op dit moment in gesprek met oud-programmamakers om de rechten voor televisieprogramma's te kopen. Ook is het bedrijf in een vergevorderd stadium met de marketingcampagne.

De dienst zal waarschijnlijk vanaf eind 2017 beschikbaar zijn.