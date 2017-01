The Last Five Years van regisseur Francis Whately ging vorige week in première op BBC 2.

Het is een vervolg op de documentaire Five Years en richt zich op de laatste drie grote projecten van Bowie: de albums The Next Day en Blackstar en de musical Lazarus.

Bowie overleed vorig jaar op 11 januari kort na het uitbrengen van zijn laatste plaat Blackstar. De zanger bleek al enige tijd ziek.