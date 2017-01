Lange Frans vindt dat jongeren te vroeg keuzes moeten maken

"Ik vind dat veel te vroeg om zulke beslissingen te maken. Ik was negentien toen ik een studie mocht kiezen, maar ik wist op mijn zestiende al dat ik muzikant wilde worden. Ik heb daar geluk mee gehad en ben blij dat het zo gelopen is. Veel jongeren hebben dat geluk niet of vinden hun passie nooit of zelden."

Woensdag wordt de eerste aflevering van het nieuwe programma Dream School uitgezonden. Daarin staan zestien schoolverlatende jongeren centraal die geïnspireerd moeten worden om aan hun toekomst te blijven werken.

Rapper Lange Frans is, naast onder anderen Peter R. de Vries, John Heitinga, Adbelkader Benali en John Heitinga, een van de gastdocenten die de vastzittende scholieren weer aan de gang moet krijgen.

"Mijn vakgebied is rappen. Ik probeerde met die jonge mensen te gaan schrijven en keek wat er bij hun naar boven kwam", zegt Lange Frans (Frans Frederiks in het dagelijks leven).

"Rappen is een duidelijke manier om je gevoelens letterlijk en figuurlijk op een rijtje te zetten. Het was een gemixte groep scholieren met diverse achtergronden. Sommigen hebben geen geluk gehad, anderen waren slecht gemotiveerd of hadden niet de juiste opleiding. Maar ze willen allemaal strijden voor een goede toekomst. Dat hebben ze met elkaar gemeen."

Eigen jeugd

Overeenkomsten met zijn eigen jeugd zag Frederiks bij de scholieren echter nauwelijks: "Ik heb in alle rust zeven jaar over mijn vwo gedaan, heb het nooit echt moeilijk gehad en werd thuis gemotiveerd. Dat maakt mij wellicht een mazzelaar."

Door eerlijk te zijn over zijn eigen leven kreeg de rapper goed contact met de jonge deelnemers. "Ik probeerde gewoon eerlijk te zijn. Mijn leven is ook niet zonder slag of stoot verlopen, daar ben ik dan open over. Dat creëert weer een soort gemeenschappelijke grond."

Frederiks begint op zeventienjarige leeftijd met rappen en zet, samen met Baas B, zeven jaar later de nummer 1 hit Zinloos op zijn naam. Daarvoor bereiken ze al landelijke bekendheid met het nummer Moppie. Een succes dat Frederiks niet is komen aanwaaien.

"Heel veel mensen denken dat je ontdekt wordt, maar dat is niet zo. Je ontdekt jezelf en werkt daar keihard aan. Natuurlijk moet je mazzel hebben en over een flink stuk talent beschikken, maar het is net zo belangrijk om het ook écht te doen. Aan de slag gaan met je vak, wat voor vak dat ook is. Je hebt het zelf in de hand."

'Eerlijke deal'

Frederiks, vader van twee kinderen, is van mening dat je jongeren moet laten dromen. Maar het is belangrijk dat ze concrete doelen voor ogen hebben.

"Ik besloot tijdens mijn derde jaar bedrijfskunde mezelf volledig op de muziek te richten. Ik zat in talentenjachten, we verkochten cd's op straat. Dat ging lekker. Toen ik tegen mijn vader zei dat ik van plan was te stoppen met mijn studie, zei hij: 'Prima, succes. Maar laten we reëel wezen; als je over anderhalf jaar geen boterham kunt beleggen, is het toch verstandig die studie af te maken.' Dat vond ik een eerlijke deal. We hebben de hand daarop geschud en godzijdank is het gelukt."

De eerste aflevering van Dream School is 11 januari om 21.20 uur op NPO 3 te zien.