Opnieuw Fox News-medewerkers aangeklaagd voor seksuele intimidatie

De partijen zouden inmiddels een schikking hebben getroffen, meldt Deadline dinsdag.

Huddy (47), een nieuwslezeres die de televisiezender in september verliet, zou zijn geïntimideerd door O'Reilly (67). Hij zou haar regelmatig hebben gebeld terwijl hij zichzelf bevredigde, laat zij weten in een brief die is gestuurd aan de advocaten van Fox News. O'Reilly presenteert een opinieprogramma bij de zender, waarin Huddy te zien is.

Ook Abernethy, de co-president van Fox News, zou enkele verleidingspogingen hebben gewaagd. Toen Huddy hier afwijzend op reageerde, dreigde hij een einde te maken aan haar carrière, zo beweert zij.

Ontkennen

Zowel O'Reilly als Abernethy hebben de beschuldigingen ontkend. Fox News laat weten dat de brief 'substantiële onwaarheden bevat die beide heren met kracht hebben ontkend'. De zender heeft vervolgens voor een bedrag van meer dan een miljoen dollar de zaak geschikt, weet LawNewz te melden.

De beschuldigingen volgen na het opstappen van Roger Ailes, de voormalige topman van Fox News. Hij kreeg te maken met een serie aanklachten van tenminste twintig vrouwen die hem beschuldigden van seksuele intimidatie. Hij verliet de zender in juli.