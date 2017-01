'Ruim vijftig banen weg bij Noord-Hollandse dagbladen TMG'

Dat meldt de regionale omroep NH dinsdag. Een woordvoerder van TMG laat aan NU.nl weten dat hij de door Schat genoemde getallen niet herkent.

In het voorgenomen besluit, de adviesaanvraag, is nog steeds sprake van een verlies van 45 banen bij de titels van HMC. Dit is ook het getal dat aan het personeel is gecommuniceerd. Op Oudjaarsdag werd duidelijk dat er tientallen arbeidsplaatsen bij de bladen op de tocht staan.

Kantoren

NH weet verder te melden dat het bedrijf naar kleinere locaties voor de betreffende redacties zal zoeken, omdat de kantoren na het vertrek van de werknemers te groot zullen zijn.

Ook zou er worden gezocht naar drie onderzoeksjournalisten voor een nieuw onderzoeksteam. En verder zou er werk zijn voor vier nieuwe hoofdredacteuren. Zij zullen de regionale titels zoals de Enkhuizer Courant, Schager Courant en het Haarlems Dagblad gaan leiden, aldus de regionale omroep.

Discussie

De woordvoerder van TMG wil desgevraagd niet ingaan op de nieuwe functies en wat er met de kantoren gaat gebeuren. "Dat is onderdeel van de discussie die wij gaan voeren met de centrale ondernemingsraad en de redactieraad. Het lijkt me niet dat we die via de media moeten voeren", stelt hij.

Het mediaconcern maakte eerder bekend het bedrijf te herstructureren om 90 miljoen euro te besparen. De definitieve invulling van de reorganisatie wordt later bekendgemaakt.

HMC is onder meer uitgever van Leidsch Dagblad, Noordhollands Dagblad en de Gooi- en Eemlander.