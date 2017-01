Heel Holland Bakt-jurylid Robèrt van Beckhoven wil niemand afkraken

"Van al die uren bakken zien jullie maar een piepklein deel. Al die andere uren zie ik ook. Die mensen gaan ervoor, vol passie staan ze daar te konfijten, een goede bloem uit te zoeken. Met alle liefde, vol ideeën maken ze iets. Wie ben ik om dat af te kraken?", aldus Van Beckhoven in gesprek met de VARAgids.

De bakker, die zelf weer een zaak heeft in Oisterwijk, heeft geen behoefte om de deelnemers te vertellen dat hun bakwerk "er niet uit ziet". "Er zijn maar een paar dingen die ik altijd zeg. Als eerste: probeer je werkplek schoon te houden. Dat werkt sneller, en op tv wordt het anders heel onsmakelijk. En dan, in de loop van de uitzendingen, gaan we wel zaken verbeteren of veranderen en aanpassen."

Hoewel het in Heel Holland Bakt vaak draait om versierde taarten, is Van Beckhoven zelf fan van het maken van brood. De bakker vindt het belangrijk dat mensen weten hoe goed brood gemaakt wordt en maakt daarom een programma over het product voor Omroep MAX. "Ik wil dat mensen stoppen met rommel in de mond te stoppen en dat fabrikanten ophouden met het te maken. Ik snap dat mensen denken dat ze dat niet kunnen betalen, maar goeie dingen zijn helemaal niet zo duur. Als je betaalt voor iets wat niet goed is, dát is pas duur. Snap je?"