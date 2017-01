Nederlander keek weer minder televisie in 2016

De daling is minder sterk dan in vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Een oorzaak is volgens de stichting is dat meer mensen video on demand en online video kijken.

Het percentage uitgesteld kijken binnen zes dagen na de uitzending is gestegen van 6,1 procent in 2015 naar 6,9 procent in 2016.

Twee grote sportevenementen trokken veel kijkers: De Olympische Zomerspelen en het EK voetbal. Het best bekeken programma is de Eurovisie Songfestival Finale van 14 mei 2016 met 4.286.000 kijkers. De meest bekeken sportuitzending is Voetbal EK Finale wedstrijd Portugal – Frankrijk van 10 juli 2016 met 4.236.000 kijkers.