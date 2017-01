Familie Moszkowicz verliest kort geding over televisieserie De Maatschap

De zaak diende op 21 december, toen werd al duidelijk dat de rechter niet alle argumenten van de familie mee zou nemen in de overweging. Een van de vorderingen werd meteen afgewezen omdat deze te laat was ingediend.

De familie pleitte dat de tv-serie, die op 25 januari start, een inbreuk is op het auteursrecht van vader Robert Moszkowicz, die het verhaal beschreef in zijn autobiografie De Straatvechter. De advocaten van VPRO en tv-producent Dutch Mountain Film lieten daarop weten dat de serie "heel anders" is dan het boek en op vele verschillende bronnen gebaseerd is.

Het was niet de eerste zaak rondom de serie: eerder probeerde de familie al inzage in het scenario te eisen. Ook toen besloot de rechter in hun nadeel.

De rechter laat het uitzenden van de serie gewoon doorgaan, zo werd vrijdag duidelijk.