Kenners bijten zich stuk op voorspelling Wie is de Mol?

"Ik denk dat Sigrid ten Napel de mol is. Maar dat is een voorspelling op basis van het weinige dat ik weet", zegt voormalig deelnemer Cécile Narinx (46).

"Het zal weer een vrouw zijn (presentator Klaas van Kruistum was vorig jaar de mol, red.) en dit keer een actrice. Want ik denk dat acteurs en actrices gewoon veel beter zijn in het spelen van de mol. Het is toch best zwaar om langdurig een rol vast te houden."

Meest geschikt

Kees Tol (34), mol in seizoen dertien, is het daar niet helemaal mee eens. "Ik weet hoe de makers te werk gaan met betrekking tot het selecteren van de mol. Die laten zich nergens door leiden. Ze kijken gewoon wie er voor dit seizoen het meest geschikt is. Ongeacht of je presentator, sporter, acteur of wie dan ook bent."

Volgens Tol worden potentiële mollen door de molen gehaald. "Er gaan heel veel testen aan vooraf. Je moet naar een psycholoog, je spreekt met de producent en de regisseur. Daar hebben ze van te voren heel goed over nagedacht. Sommige mensen denken: 'het was vorig seizoen een man, nu zal het weer een vrouw worden'. Maar daar geven de makers geen reet om."

'Eigen plan'

"Je maakt heftige dingen mee, maar de mol moet gewetenloos zijn en zich niks aantrekken van andermans emoties", zegt Rik van de Westelaken (45) die in seizoen vijftien als winnaar eindigde. "Je moet echt je eigen plan trekken. Ik kan dat niet, maar er zijn mensen die dat wel kunnen. En misschien is Sigrid dat wel."

Toch zou hij niet al zijn geld op de Penoza-ster zetten. "Er zitten nog meer acteurs in. Die zitten er eigenlijk ieder seizoen wel in, dus als je die theorie volgt zouden al die mensen het weleens kunnen zijn."

Het tiendelige programma gaat zaterdagavond om 20.30 uur op NPO1 van start.