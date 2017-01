'Staat erkent schenden persvrijheid in afluisterzaak journalisten'

De Staat erkent de schending in een prodedure die door De Telegraaf werd aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, schrijft de krant donderdag.

Het Hof heeft de zaak na de erkenning afgedaan met een veroordeling van de Staat in een deel van de proceskosten die door de krant zijn gemaakt.

De zaak draait om een artikel dat in 2009 in de krant werd gepubliceerd, waarin stond dat de AIVD fouten heeft gemaakt bij onderzoek naar Irak in 2003. Zo zou de dienst het kabinet op het verkeerde been hebben gezet door de indruk te wekken dat de Iraakse leider Saddam Hoessein kon beschikken over massavernietigingswapens. De Verenigde Staten vielen om die reden het land dat jaar binnen.

Aftappen

De geheime dienst begon na verschijning van het stuk de journalisten Jolande van der Graaf en Joost de Haas af te luisteren, in de hoop hun bronnen te achterhalen. Dat was onwettig, bepaalde een gerechtshof in Nederland.

Ook zijn er huiszoekingen verricht waarbij computers, telefoons, een agenda, een navigatiesysteem en aantekeningen in beslag werden genomen. Tegen de huiszoekingen en inbeslagnames procedeerde de krant tot het Europees Hof.