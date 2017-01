Telekids-gezicht Keet! niet meer te zien in kinderprogramma

"Als 22-jarige startte ik letterlijk rechtstreeks uit de schoolbanken bij Telekids. Ik heb daar in mijn rol als Keet! de leukste programma’s gepresenteerd en vele optredens door het land gehad. Ik heb er veel geleerd en daar ben ik RTL Telekids heel dankbaar voor", zegt Janouk.

"Voor mij is de tijd nu rijp om te ontdekken wat er nog meer is binnen de entertainmentwereld en daar heb ik zin in. Nieuwe uitdagingen, maar ik zal mijn tijd bij Telekids altijd koesteren."

Het typetje Keet! werd in 2010 geïntroduceerd bij de terugkeer van Telekids op televisie. De rol werd toen nog gespeeld door Yvonne Coldeweijer. In 2015 was het personage te zien in de film Keet & Koen en de Speurtocht naar Bassie & Adriaan.

Terugkeer

RTL sluit overigens niet uit dat Keet! op een later moment terugkeert. "We gaan eerst kijken hoe het verder gaat", zegt een woordvoerder.

Bij Telekids Mini's, het blok met programma's voor de jongste doelgroep, worden ondertussen nieuwe gezichten geïntroduceerd in de vorm van de groep Raak! De meiden Daan, Roos en Sharon zijn vanaf komende week te zien en te horen. Dan presenteren ze het programma Nieuwjaarsplons op RTL 8.