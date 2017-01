Kim Holland maakt excuses voor pornofilm in Walibi

"Het is een nieuw concept, waaghalzerij op erotiekgebied, maar ik wist niet dat het zo ver ging. We hebben gisteren spoedoverleg gehad met Meiden van Holland", zegt Holland woensdagochtend op NPO Radio 2.

Walibi Holland liet dinsdag weten ontstemd te zijn over de opnames die illegaal zijn gemaakt in het pretpark.

"We willen natuurlijk absoluut niet dat een pretpark waar over het algemeen ook kinderen komen op deze manier in het nieuws komt. Dus we hebben gelijk al het materiaal van de website gehaald."

'Te ver'

Het was volgens Holland niet de bedoeling dat de waaghalzerij deze invulling zou krijgen. "We zijn te ver gegaan", zegt de pornoster tegen Radio 538. De pornoster heeft nog geen contact gehad met het pretpark, maar biedt via de radiozender haar excuses aan.

De film zou zich onder meer zijn opgenomen in waterbaan Crazy River, in houten achtbaan Robin Hood, in de wachtrij van wildwaterbaan El Rio Grande en in reuzenrad La Grande Roue. Het pretpark laat woensdagochtend weten nog in beraad te zijn over juridische stappen.