341.000 mensen zien eerste aflevering realityserie Peter Jan Rens

In de realityserie wordt het leven van de voormalig Meneer Kaktus-presentator (66) gevolgd die met de 43 jaar jongere Van Eck een dochter heeft. Ook de familie van Van Eck zit in de serie.

Het programma op RTL 5 werd direct gevolgd door het nieuwe programma My First Holiday waarin Nederlanders voor het eerst in hun leven op vakantie gaan. Naar het programma, gepresenteerd door Jamai Loman, keken 370.000 mensen.

Het best bekeken programma van de dinsdagavond was het 20.00 uur NOS Journaal, waar 2,03 miljoen mensen naar keken. Ook De Slimste Mens (1,7 miljoen kijkers) en Opgelicht (1,5 miljoen kijkers) stonden in de top drie.