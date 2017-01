2,17 miljoen kijkers voor WK darts-finale

Naar de uitzending, die om 20.30 uur begon, keken meer mensen dan naar het NOS Journaal om 20.00 uur, zo blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

Van Gerwen rekende in de finale in Londen met 7-3 af met titelverdediger Gary Anderson, die het toernooi ook in 2015 won. "Dit voelt geweldig. Het WK is het belangrijkste toernooi van het jaar. Hier heb ik heel hard voor gewerkt", aldus de darter in een reactie.

Naast de WK darts-finale en het Journaal (2,02 miljoen kijkers) staat ook Goede Tijden Slechte Tijden in de dag top drie van best bekeken programma's.

Naar de nieuwe RTL-serie Helemaal het einde, waarin een jaar lang gezinnen worden gevolgd die een nieuw leven starten in Chili, keken 899.000 mensen.