New York Times schermt identiteit journalisten in Turkije af

De krant maakt volgens CNN vaker gebruik van de term 'Employee of the New York Times' op de plek waar normaal de naam van journalist staat.

Dit gebeurde voornamelijk bij artikelen die in Syrië en Afghanistan worden geschreven, om zo de veiligheid van de journalisten te garanderen. Nu gebruikt de krant deze anonieme benaming dus ook voor journalisten in Turkije.

Zo bracht de New York Times zondag nieuws over de aanslag in de nachtclub in Istanbul, waar twee keer gebruik gemaakt werd van de term; een keer bij een artikel uit Istanbul en een keer bij een verhaal afkomstig uit de Turkse provincie van Nevsehir.

Onder druk

De persvrijheid in Turkije staat de laatste jaren onder druk. Zo bevestigden Turkse autoriteiten afgelopen week nog dat de website van de NOS geblokkeerd is, omdat de omroep beelden online had staan van de moord op de Russische ambassadeur Andrei Karlov.