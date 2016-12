Buch buiten de Bajes mogelijk laatste deel in gevangenisreeks

Dat zegt de televisiemaakster in De Telegraaf. Buch volgt veelplegers in hun weg naar een beter bestaan na het uitzitten van hun gevangenisstraf.

"Ik wil vernieuwend blijven. We hebben het gevangenissysteem uitgelegd met onze eerste serie vanuit Almere. In Vught hebben we een serie over de EBI gedraaid en Menno ging naar vrouwen in detentie, weer iets heel anders", aldus Buch. "Nu laten we zien wat er eenmaal buiten gebeurt: dit was de ontbrekende schakel."

De bekende televisiemaker Menno Buch overleed in juli 2014. De twee maakten samen televisieprogramma's, zoals Sex voor de Buch. Ze zegt in de krant dat ze altijd volgens de "Buch-methode" te werk zal gaan. "Vol d'r op."

Buch buiten de Bajes​ is vanaf donderdag te zien bij RTL 4.