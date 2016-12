NPO 3FM-dj Barend van Deelen stapt over naar Radio 538

Dat bevestigt de 28-jarige dj (rechts op de foto) vrijdag op Instagram.

"Thanks! Voor alles. Ondanks de maybe wat zure rand van de laatste maanden ben ik dankbaar en trots dat ik radio heb mogen maken in de meest leerzame speeltuin van Nederland", luidt het bijbehorende bericht van Van Deelen.

Volgens RadioFreak zal Van Deelen op Radio 538 het tijdslot overnemen van Dennis Ruyer, die eerder de overstap maakte naar Radio Veronica. Dat is de weekendshow tussen 12:00 en 15:00 uur. Daarnaast zou hij ook in het weekend in gaan vallen.

Omroepgezever

In november was de laatste uitzending van de duoshow van Van Deelen en Wijnand Speelman op 3FM. Toen werd bekend dat de show niet terug zou keren.

"Van zurigheid worden over het algemeen alleen augurken beter maar ik vind het insane dat we om reden van omroepgezever vanavond onze laatste show maken", liet de dj destijds weten.

Zijn nieuwe plek in de programmering, tussen 0:00 en 02:00 in de nacht, was niet naar de wens van de dj.

Van Deelen heeft zeven jaar bij 3FM gewerkt. Zaterdag 31 december is hij voor het laatst op de zender te horen.