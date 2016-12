Kai Diekmann stopt als uitgever bij Duitse krant Bild

Diekmann was dertig jaar werkzaam bij Axel Springer, de uitgeverij van Bild. De titel is de grootste krant van Duitsland.

Daar werkte hij onder meer als politiek correspondent en als chef van de politieke redactie. Sinds enkele jaren is hij uitgever van de gehele Bild-groep.

"Het valt me zwaar om te stoppen bij het bedrijf waar ik beroepsmatig gezien alles aan de te danken heb", aldus Diekmann.



Matthias Döpfner, directeur van Axel Springer, is dankbaar voor het werk dat Diekmann al die jaren heeft verzet. "Het is vooral aan Diekmann te danken dat Bild een trendsetter is in de digitale journalistiek."