Ruim half miljoen kijkers voor Nationale 2016 Test

Het programma, waarmee de kennis van bekende Nederlanders en kijkers over het jaar 2016 werd getest, werd gewonnen door columniste Nynke de Jong.

In totaal werden 25 vragen gesteld over het afgelopen jaar, daarbij zaten vragen over sport, politiek en entertainment. De Jong beantwoordde 21 van de vragen juist.

Het programma staat op positie 23 in de top 25 van Stichting Kijkonderzoek. Het best bekeken programma van de donderdagavond was om 20.00 uur het NOS Journaal. Ook De Slimste Mens (plaats vier met 1,36 miljoen kijkers) en Goede Tijden Slechte Tijden (plaats vijf met 1,26 miljoen kijkers) werden goed bekeken.