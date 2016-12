Zender trekt omstreden KKK-documentaire terug na betaling deelnemers

De documentaire had als insteek een inkijkje geven in het leven van de leden van de groepering. Ook zouden zij worden geholpen om uit de KKK te stappen, schrijft The Hollywood Reporter op basis van een verklaring van A&E.

De zender zegt dat het doel was om racisme bloot te leggen en aan te pakken in alle vormen. Vrijdag is het netwerk echter op de hoogte gesteld dat er contante betalingen zijn gedaan aan enkele deelnemers. Eerder verzekerde A&E nog dat kandidaten niet werden betaald.

"Hoewel we nog steeds achter de intentie van de serie staan, zijn deze betalingen een directe schending van ons beleid voor wat betreft documentaires", aldus A&E.

A&E zegt dat ze nog op zoek gaan naar andere programma's en documentaires om haat aan te pakken in de VS.

De Ku Klux Klan (KKK) is een overkoepelende organisatie van verschillende (geheime) blanke organisaties in de VS, die vanwege hun vaak gewelddadige aanpak tegen donkere mensen, andere kleurlingen en homo's bekendheid verwierf.

Kritiek

Het televisienetwerk kreeg vorige week direct na het aankondigen van de serie een lading kritiek over zich heen. Veel mensen schreven op sociale media het niet te begrijpen dat de KKK een platform kreeg. De naam van de serie werd vrijdag al gewijzigd van "Generatie KKK" naar "Ontsnappen uit de KKK".

Het is opvallend dat de serie zo snel wordt teruggetrokken. De makers werkten ruim anderhalf jaar aan de serie. De achtdelige documentaire zou 10 januari in première gaan.