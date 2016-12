Serious Request 2016 levert 8,74 miljoen euro op

De opbrengst van de actie gaat ieder jaar naar een zogenoemde stille ramp, in samenwerking met het Rode Kruis. Dit keer koos de radiozender voor kinderen die dreigen te sterven aan longontsteking.

Dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende lieten zich zes dagen opsluiten in een Glazen Huis in het centrum van Breda.

Het bedrag is iets hoger dan de opbrengst van vorige jaar; toen bleef de teller steken op 8,67 miljoen euro.

Heal the World

In totaal werden er in 2016 voor Serious Request meer dan 3100 verschillende liedjes aangevraagd. Het nummer dat het meest werd aangevraagd was Heal the World van Michael Jackson, waarvoor 55 maal werd betaald.

De jongste aanvrager van een plaatje was 4 jaar; dit ging om een nummer van Katy Perry. De oudste aanvrager van een plaat was 89. Ouderen vroegen vooral om John Lennon en Louis Armstrong. Het nummer What a Wonderful World van Armstong was de oudste plaat die werd gedraaid.

Nagellakactie

In vier dagen tijd is er 2,5 miljoen euro binnengehaald door de nagellak-actie van de ongeneeslijk zieke Tijn voor 3FM Serious Request. Zijn streefbedrag was honderd euro.

De zesjarige Tijn klopte woensdag aan bij het Glazen Huis in Breda om zijn verhaal te doen.

Dat ontroerde zo veel mensen dat er spontaan een giftenstroom op gang kwam en mensen hun nagels gingen lakken; van politici tot artiesten. Zangeres Miss Montreal schreef speciaal een liedje voor Tijn, dat ze in het Glazen Huis ten gehore bracht.

Het jongetje heeft hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen in Nederland wordt vastgesteld.

