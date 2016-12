Opbrengst nagellak-actie van Tijn passeert 1,5 miljoen

Dat bedrag werd vrijdag iets voor 17.45 uur gehaald.

De zesjarige Tijn begon zijn 'Lak-aan-actie' woensdag bij het Glazen Huis in Breda. Het is de eerste keer dat een individuele actie voor Serious Request zoveel geld ophaalt.

In minder dan 24 uur stond de teller al op ruim 400.000 euro. Donderdagavond even na 17.30 uur ging het bedrag over de zeven ton, nog geen drie uur later stond de teller op ruim 800.000 euro en vrijdagochtend werd het miljoen gepasseerd. Het streefbedrag van de actie was 100 euro.

Donderdag werd bekend dat de totale tussenstand van Serious Request de drie miljoen was gepasseerd. De nieuwe tussenstand wordt vrijdag rond 20 uur bekendgemaakt.

Bekende Nederlanders

Tijn lijdt aan hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij maar tientallen kinderen wordt vastgesteld en waar genezing van is uitgesloten. Met zijn 'Lak Aan'-actie daagt hij mensen uit om zijn of haar nagels te laten lakken, en tegelijkertijd te doneren. Vele bekende Nederlanders deden inmiddels mee aan de actie, waaronder politici en artiesten.