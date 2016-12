EK voetbal 2020 te zien bij NOS

Het EK wordt, anders dan in andere jaren, in 2020 in dertien verschillende landen gehouden. Het is de zestigste keer dat de wedstrijden gehouden worden.

Vier wedstrijden worden in Amsterdam gespeeld. Ook in München, Dublin en Brussel zal gespeeld worden, de finale vindt plaats in Londen. Het EK van 2016 werd in Frankrijk gehouden.

"De afgelopen zomer heeft de kracht van dit toernooi nog eens bewezen. Zelfs zonder het Nederlands Elftal scoorde het EK in Frankrijk uitstekende kijkcijfers. Grote sportevenementen als deze passen bij uitstek bij de NOS, omdat zij relevant en interessant zijn voor iedereen in Nederland. Evenementen als het EK helpen de publieke omroep om een verbindende kracht in de samenleving te zijn", aldus NOS-directeur Jan de Jong in een reactie.