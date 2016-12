Nagellak-initiatief van zieke Tijn levert Serious Request al miljoen euro op

Dat bedrag werd vrijdag iets na 7.00 uur gehaald.

De zesjarige Tijn begon zijn 'Lak-aan-actie' woensdag bij het Glazen Huis in Breda. Het is de eerste keer dat een individuele actie voor Serious Request zoveel geld ophaalt.

In minder dan 24 uur stond de teller al op ruim 400.000 euro. Donderdagavond even na 17.30 uur ging het bedrag over de zeven ton, nog geen drie uur later stond de teller op ruim 800.000 euro en even voor 22.30 uur was de grens van 900.000 euro gepasseerd. Het streefbedrag van de actie was 100 euro.

Tijn lijdt aan hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij maar tientallen kinderen wordt vastgesteld en waar genezing van is uitgesloten. Met zijn 'Lak Aan'-actie daagt hij mensen uit om zijn of haar nagels te laten lakken, en tegelijkertijd te doneren.

Heel Holland Lakt

Op sociale media is de actie van de jongen al omgedoopt tot Heel Nederland Lakt. Naast tal van particulieren hebben ook bekende Nederlandse artiesten en meerdere politici het initiatief omarmd.

Zo liepen politici als Geert Wilders (PVV), Bert Koenders (minister Buitenlandse Zaken), Jesse Klaver (GroenLinks), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Tunahan Kuzu (DENK) en Kees Verhoeven (D66) met gelakte nagels in Den Haag.

Niet eten

3FM-dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende laten zich zes dagen lang opsluiten voor Serious Request in het Glazen Huis in Breda. Dit jaar zitten voor het eerst niet drie, maar twee dj's in het huis.

De tussenstand na vier dagen stond donderdag op bijna 3,1 miljoen euro.