Tussenstand Serious Request na vier dagen op ruim 3 miljoen

Vorig jaar stond de teller na vier dagen op 4.592.880 euro.

Een actie begonnen door de zesjarige ongeneeslijk zieke Tijn in het Glazen Huis in Breda heeft woensdag ook ruim 275.000 euro opgebracht. Tijn heeft nog een jaar te leven en had met zijn ouders besloten zich in te zetten voor de jaarlijkse inzamelingsactie.

De jongen lijdt aan hersenstamkanker (DIPG), een zeldzame ziekte die jaarlijks bij vijftien tot twintig kinderen wordt vastgesteld. Genezing is uitgesloten.

Wie geld doneert kon zijn of haar nagels laten lakken door Tijn onder het motto Lak Aan. Dat deed hij woensdag via een gat in het glas van het Glazen Huis. De animo om hieraan mee te werken was enorm.

Politici

Ook veel bekende Nederlanders lieten hun nagels lakken voor de actie. Zo liepen politici als Geert Wilders (PVV), Bert Koenders (minister Buitenlandse Zaken), Jesse Klaver (GroenLinks), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Tunahan Kuzu (DENK) en Kees Verhoeven (D66) met gelakte nagels in Den Haag.

Donderdag kwam Tijn opnieuw naar het Glazen Huis en kreeg de ambtsketen omgehangen van burgemeester Paul Depla van Breda. Die benoemde hem voor een dag tot baas van de stad.

Vorig jaar

3FM Serious Request begon zondagavond toen de dj's Frank van der Lende en Domien Verschuuren zich lieten opsluiten in het Glazen Huis. Het is de eerste keer dat niet drie maar twee dj's zes dagen lang non-stop radio en tv maken zonder te eten.