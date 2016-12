Domien Verschuuren niet bang voor 'Serious Request-moeheid'

"Het is een traditie voor Nederland geworden", vertelt de 28-jarige NPO 3FM-dj in gesprek met NU.nl.

"In 2004 zijn we begonnen en inmiddels zijn daar meer acties bijgekomen. Serious Request past daar nog steeds goed tussen. Volgend jaar staan we in Apeldoorn en als het aan mij ligt gaan we in 2018, 2019 en 2020 naar andere mooie steden. Ik ben niet bang dat mensen Serious Request-moe worden."

Tussenstand

Na drie dagen is er met de actie ruim 1,8 miljoen euro opgehaald voor kinderen die in kwetsbare landen overlijden aan de gevolgen van een longontsteking. Vorig jaar stond de tussenstand na drie dagen op 3,3 miljoen euro.

"Ik ben supertevreden met deze stand. We begonnen op 18 december met nul euro en elke dag komt er iets bij. Als we niets hadden gedaan, stond de teller nog steeds op nul", vertelt de NPO 3FM-dj.

Geen wedstrijd

Negatieve berichten over de tussenstand doen hem weinig. "Ik zie ze, ik lees ze en vergeet ze meteen. Het is geen wedstrijd, het gaat hier om levens."

"We kijken niet naar vorig jaar. Het gaat om dit jaar, voor dit doel en daar past dit bedrag bij. Het is leuk om een stijgende lijn te zien, maar het gaat elk jaar om ander verhaal. Het is een op zichzelf staand iets."

Verschuuren verblijft nog tot en met zaterdag 24 december in het Glazen Huis op de Grote Markt in Breda. Hij wordt bijgestaan door collega Frank van der Lende.