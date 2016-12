Boerin Bertie na Expeditie Robinson voorlopig niet op televisie

"Het is nu wel even mooi geweest", zegt de boerin in het AD. Steur neemt het donderdagavond in de finale op tegen rapper Dio en oud-wielrenner Thomas Dekker.

"Ik zie mezelf niet als presentatrice, en al helemaal niet in een realitysoap", vertelt Steur over het ontbreken van televisieambities. "Ik geloof niet dat mijn leven zo boeiend is."

Na Boer zoekt vrouw vond Steur het moeilijk om te gaan met de vele aandacht die het programma haar opleverde. Daar heeft ze nu minder last van, legt ze uit in De Telegraaf. "Ik heb de kijkcijfers van Expeditie Robinson van tevoren wel even gegoogeld. Die waren een stuk lager dan die van Boer zoekt vrouw."

Om die reden dacht Steur dat de aandacht voor haar deelname zou meevallen, maar dat viel volgens haar tegen. "Het is wel lang rustig geweest omdat ik op afvallerseiland zat, maar sinds de halve finale is de aandacht beduidend meer."

Dj Bertie

Terug thuis in Zeeland stapte Steur weer "op de trekker" en achter de draaitafels. Hoewel ze niet verder wil op televisie, heeft Expeditie Robinson Steur wel meer dj-werk opgeleverd.

De 42-jarige boerin is binnenkort te boeken via het bureau van Kraantje Pappie. Hij deed dit jaar ook mee aan het survivalprogramma en is een goede vriend van JayJay Boske, met wie Steur wekenlang op afvallerseiland zat.

Een carrièreswitch is het dj'en niet, zegt de boerin in De Telegraaf. "Het is iets wat ik al heel lang doe. Het laatste jaar is het wat minder geworden, het was drukker op de boerderij."

De boerin heeft al een aantal grote optredens achter de rug en in de toekomst gepland staan. "Ik heb vorig jaar op Valtifest gestaan. Op kerstavond ga ik in Renesse draaien."