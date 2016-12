Commissariaat voor de Media onderzoekt campagne WE in GTST

Personage Nina (Marly van der Velden) krijgt in de serie de mogelijkheid een eigen modelijn te ontwikkelen voor WE Fashion. De lijn die zij in de serie "ontwerpt", hangt sinds half november in de Nederlandse winkels.

De Volkskrant onderzocht de nieuwe manier van reclame maken en ontdekte dat het in Nederland nog niet eerder is voorgekomen dat een verhaallijn zo nadrukkelijk rondom een commerciële partij is geschreven. Het Commissariaat voor de Media laat naar aanleiding van het onderzoek weten de kwestie voor te leggen bij de Luxemburgse toezichthouder op de media.

RTL, de zender waar Goede Tijden Slechte Tijden te zien is, is statutair gevestigd in Luxemburg en dus kan het Nederlandse orgaan niet ingrijpen. "Het Commissariaat doet dit onder meer ter bescherming van de kijker tegen commerciële beïnvloeding en in het belang van het creëren van een gelijk speelveld voor alle omroepen. Het is aan de Luxemburgse toezichthouder om de vraag te beantwoorden of het programma van RTL in overeenstemming is met de Luxemburgse wettelijke bepalingen over productplaatsing en sluikreclame."

RTL laat in een reactie aan de krant weten ervan overtuigd te zijn binnen de wettelijke voorschriften te zijn gebleven. "We kennen de regels en hebben hiervoor een hele juridische afdeling."