Ferry Doedens wil RTL Boulevard presenteren

Hoewel hij graag op de plek van Winston Gerschtanowitz zou willen staan bij Boulevard, vindt hij het er nog geen tijd voor. "Ik vind mezelf daar nog te jong voor. Misschien over een jaar of vijf. Ik wil The Voice ook wel presenteren. Of de punten geven bij het Eurovisiesongfestival."

De 27-jarige Doedens keert woensdag terug in Goede Tijden, Slechte Tijden. Daarnaast stilzitten is hij niet van plan, zo vertelt hij in De Telegraaf. "Ik ben het type van veel tegelijk willen. Mensen zeggen dan: 'doe eens rustig'. Ik ben wel selectief en kijk serieus waar ik ja of nee tegen zeg. Ik maak keuzes op basis van wat goed is voor mij en mijn ontwikkeling, of het leuk is en of ik ervan leer."

Ook spelen in een musical sluit de acteur, die dit jaar al te zien was in Grease en eerder in Wicked niet uit. "En als de musical Tarzan ooit weer naar Nederland komt, wil ik die rol spelen. Met zo’n lendelapje voor. Ik doe al zeven jaar leuke dingen. Als ik dat over zeven jaar weer kan zeggen, ben ik heel gelukkig."