Postcode Loterij zendt minder 'vrachtwagenreclames' uit na aanslag Berlijn

In de reclamespot klinken de woorden 'Ergens in Nederland kan een truck de straat inrijden.'

Op Twitter reageerden de kijkers op de reclame van de Postcode Loterij. Zo werd gesproken van 'een slechte timing', maar anderen waren het daar niet mee eens: 'Je kunt ook overdrijven.’

Maandagavond reed een nog onbekende dader met een vrachtwagen in op het publiek van een kerstmarkt in Berlijn. Hij vluchtte toen de wagen tot stilstand kwam. Twaalf mensen kwamen om het leven.

Geschrokken

Het bedrijf is geschrokken van de commotie die is ontstaan en biedt excuses aan. "Uiteraard gaan onze gedachten uit naar de slachtoffers en hun naasten van deze aanslag in Berlijn", benadrukt woordvoerster Selma Hetharia tegen het AD.

"Traditiegetrouw maken wij in december een reclame met daarin de Kanjertruck. Wij zijn dan ook geschrokken toen wij gisteravond zagen dat onze vooraf ingekochte uitzendtijd samenviel met de extra nieuwsuitzendingen rondom de aanslag in Berlijn", aldus Hetharia.

Op deze korte termijn kon de Postcode Loterij niet voorkomen dat de reclame werd uitgezonden. "We hebben meteen actie ondernomen om te zorgen dat de uitingen niet direct voor of na nieuws- en actualiteitenprogramma’s worden uitgezonden of op nieuwswebsites worden getoond."

Coca-Cola

Ook de Coca-Cola reclame waarin een truck te zien is, zal de komende dagen rondom de nieuwsuitzendingen niet worden uitgezonden.

Het frisdrankmerk zet tijdens de kerst ook een verlichte vrachtwagen op diverse locaties in. "We hebben extra veiligheidsmaatregelen getroffen met betrekking tot onze truck. Zo zal de cabine op slot gaan tijdens evenementen."