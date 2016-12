Klokhuis maakt speciale uitzending over scheiden

Het programma is vanaf 19 januari op donderdag te zien op NPO Zapp.

Maurice Lede en Nienke de la Rive Box presenteren de serie. Volgens deskundigen vinden veel kinderen het moeilijk te praten over de gevoelens die komen kijken als hun ouders gaan scheiden. Ze vinden het te emotioneel, schamen zich ervoor of zeggen niks omdat ze hun vader of moeder niet willen belasten. Daardoor blijven kinderen met hun verdriet en andere emoties rondlopen.

In de serie Het Klokhuis over scheiden, vertellen kinderen openhartig over de scheiding van hun ouders en hun gevoelens. Ook wordt er informatie gegeven over waar ze bijvoorbeeld terecht kunnen voor hulp en wat de rol van de rechtbank is.

Tegelijkertijd komt het programma met een website www.ikdurfniettezeggendat.nl, waarop kinderen anoniem hun gevoelens kunnen delen en kunnen lezen over de ervaringen van hun leeftijdgenoten.