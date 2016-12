Gordon wil kritiek tijdens The Roast 'dapper ondergaan'

In The Roast worden beroemdheden op komische wijze beledigd door een panel.Tijdens de eerste Nederlandse editie van het programma bestaat het panel onder meer uit Sophie Hilbrand en voormalig pornoster Bobbi Eden.

Gordon zegt tegen NU.nl "vereerd" te zijn dat hij als eerste Nederlandse kandidaat wordt geroast. Mogelijk worden zijn liefdesleven en carrière belachelijk gemaakt of wordt Gordon geconfronteerd met enkele omstreden uitspraken die hij in het verleden deed.

Bijvoorbeeld door te refereren aan de belediging van een Chinese kandidaat bij de talentenjacht Holland Got's Talent of aan de opmerking over het drankgebruik van collega René Froger. Maar Gordon vindt het niet erg om dat terug te moeten horen. "That's The Roast. Die uitspraken heb ik zelf allemaal gedaan."

Terugslaan

Gordon hoeft ook niet alles stilletjes te ondergaan, want hij mag zelf terugslaan. Daarvoor heeft hij met vier schrijvers een payback geschreven. Net als Mark Rutte dat deed voor de Nederlandse versie van Het Correspondents' Dinner.

Toch was Het Correspondents' Dinner volgens Gordon niet helemaal hetzelfde. "Dat programma was nog wel beschaafd, ik word bij The Roast echt niet gespaard." Gordon hoopt in elk geval de hoge kijkcijfers van het Dinner te kunnen evenaren.

Aan zijn voorbereiding zal het niet liggen. Zo is Gordon in het publiek gaan zitten bij een Amerikaanse aflevering waarbij de acteur Rob Lowe werd geroast. Ook heeft hij diverse uitzendingen teruggekeken. "Justin Bieber vond ik ook heel goed. Die kreeg enorm veel shit over hem heen, maar hij bleef heel relaxt."

De Nederlandse aflevering wordt gepresenteerd door Jörgen Raymann, die fungeert als Roast Master. Als er een volgende Roast komt, mag Gordon die rol op zich nemen. "Gerard is dan een uitgelezen kandidaat om te roasten", lacht Gordon.

Het programma is dinsdag 20 december om 20.30 uur te zien op Comedy Central.