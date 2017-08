Recensieoverzicht: 'Geen wanklank te noteren' op jubilerend Lowlands

de Volkskrant - 'Geen wanklank te noteren'

"Wat is er in jubileumjaar 2017 veel veranderd in Biddinghuizen. Het jubileum, hoe onnadrukkelijk Lowlands het in veel opzichten ook laat passeren, blijkt toch aangegrepen om de boel eens flink op de schop te nemen, zowel in fysiek-materiële als in artistieke zin. (…) Op Lowlands lijkt het erop dat de oudjes worden opgevoed door de jonkies, dat er horizonten worden verbreed en dat diezelfde generaties 's avonds net zo makkelijk samen naar Cypress Hill gaan kijken. Dát typeert na een kwarteeuw, misschien wel meer dan ooit tevoren de geest van Lowlands, Nederlands bijzonderste popfestival: verschillende generaties, verschillende muzikale bloedgroepen, maar het gaat allemaal wonderwel samen. Er valt geen wanklank te noteren."

Trouw - 'Festival kan met gemak nog 25 jaar mee'

"De veranderingen op het terrein geven Lowlands nieuw elan. Alleen was jammer dat juist dit jaar geen headliners gevonden werden om die drang tot vernieuwing kracht bij te zetten. (…) Nadat dance en techno eerder hun debuut maakten, heeft hiphop deze editie eindelijk, terecht, vaste voet aan de grond op het festival dat zo graag vooruitstrevende cultuur in de breedte wil weerspiegelen. (…) Lowlands als speeltuin voor volwassen (en bijna-volwassenen), waar alles kan en heel veel mag. Een klein, driedaags utopisch eilandje in de polder, eventjes beschut tegen alledag. En weer voldoende gestut zodat het met gemak nog 25 jaar mee kan."

AD - 'Blik op volgende jaren'

"Het werd een verjaardagsfuifje zonder de behaaglijke warmte van de nostalgie. Te veel leunen op bewezen succes brak Lowlands in de jaren 2014 en 2015 al eens op. Verstandig het zilveren jubileum aan te grijpen voor een complete metamorfose van het festivalterrein. Weinig ruimte voor felicitaties, des te meer voor een blik op volgende jaren. (…) Enige omissie was misschien een vrolijke niets-aan-de-handact zoals het festival die in eerdere jaren met pakweg Scissor Sisters of Mika wel serveerde. Want de nieuwe sterren op de grote podia - jonge elektrohelden als Alt-J, The xx en Flume - bieden zonder meer kwaliteit, ze nemen zichzelf allemaal wel heel erg serieus."

De Telegraaf - 'Vertrouwen tanken richting toekomst'

"Met een nieuwe terreinindeling en enkele nieuwe festivaltenten heeft Lowlands haar 25e editie gebruikt om vertrouwen te tanken richting de toekomst. Zeker met een line-up zoals die van afgelopen weekeinde kan de driedaagse weer jaren vooruit."

Het Parool - 'Betere afsluiter niet denkbaar'

"Wanneer Mumford & Sons op de laatste avond om vijf voor tien als tweede nummer Little lion man inzet is het publiek in en rondom de Alphatent al verkocht. Een betere afsluiter van drie dagen Lowlands is niet denkbaar. Hoewel Little lion man nog niet eens is afgelopen, schiet er confetti het publiek in."

NRC - 'Vredig maar gretig'

"De sfeer was vredig maar gretig; de tenten puilden uit tijdens de optredens. Iedereen volgde zijn eigen pad, ook muzikaal. Zo was het mogelijk om in drie dagen geen gitaar tegen te komen. (...) Juist diversiteit en versnippering maakten van Lowlands 2017 een succes."