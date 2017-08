Directeur Lowlands noemt jubileum 'uitzinnig en uitbundig'

Om het evenement de komende kwart eeuw in te loodsen, werden dit jaar een aantal aanpassingen aan het terrein doorgevoerd. Zo zijn de bekende tenten Alpha en Bravo, de grootste van in totaal tien tenten op het terrein, vervangen voor moderne overkappingen.

"Voordat we begonnen was ik best zenuwachtig over of alles zou uitpakken zoals wij het voor ogen hadden", vertelt Van Eerdenburg zondagavond. "Maar de mensen vinden het geluid en het zicht in de nieuwe tenten fantastisch en heel innovatief."

Persoonlijk hoogtepunt was voor de festivaldirecteur het optreden van Iggy Pop op vrijdagavond. "Het was extra bijzonder om hem dit jaar te hebben omdat hij er op de eerste editie van Lowlands ook al bij was."

Campings

Voor het eerst gingen dit jaar de campings bij het festivalterrein al op donderdagochtend open. Omdat Lowlands geen vergunning heeft om die dag al livemuziek te programmeren, blijft het aanbod aan vermaak tot vrijdagmiddag beperkt. Sinds drie jaar is er voor tweeduizend vroege vogels op donderdagavond wel al een silent disco op het festivalterrein.

Voornaamste acts waren verder onder meer Elbow, Mumford & Sons en Chef'Special. De tienduizenden festivalgangers mogen tot maandagochtend op de campings blijven staan, maar moeten tegen de middag toch echt allemaal vertrokken zijn.