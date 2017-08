Lowlands-bezoekers massaal op de foto met kankerpatiënt

Ellen Gerritsen van de stichting No Guts No Glory (NGNG), zette de actie op voor haar vriendin. De stichting probeert laatste wensen of verzoeken van kankerpatiënten te realiseren.

Zij bedacht het plan om zaterdagmiddag om 15.30 uur vooraan in de Alpha-tent een grote groepsfoto te maken. De zieke Anja bezoekt Lowlands al jaren en dit is de laatste keer dat ze op het festival in Biddinghuizen aanwezig is. Daarom wilde Gerritsen "de dag onvergetelijk maken" en "de grootste groepfoto ooit maken". Haar oproep werd massaal gedeeld op sociale media.

Zaterdagmiddag werd het dan ook druk op de afgesproken plek. "Het was heel overdonderend", vertelt Gerritsen aan NU.nl. "Hoeveel mensen precies op de foto zijn geweest weet ik niet, maar het waren er zeker honderden."

"Onze groep reikte helemaal tot aan de tent. Zelfs toen de foto al genomen was, bleven er mensen komen. Ik had echt niet verwacht dat de opkomst zo groot zou zijn." De foto, die gemaakt is in 360 graden, is hier te zien.