Twitter roept op tot enorme groepsfoto voor kankerpatiënt op Lowlands

Fan Anja uit Prinsenbeek gaat al haar hele leven naar Lowlands. Maar deze editie is vermoedelijk de laatste keer dat zij het festival kan bijwonen. Zij is terminaal ziek.

Het plan is om zaterdagmiddag om 15.30 uur links vooraan in de Alpha-tent een grote groepsfoto te maken waarvan Anja het stralende middelpunt moet worden. De oproep komt van de organisatie NGNG, die probeert laatste wensen of verzoeken van kankerpatiënten te realiseren.

"Er was twijfel, maar ze gaat morgen toch nog een dagje", liet initiatiefneemster Ellen Gerritsen van NGNG vrijdag op Twitter weten. "Ik wil heel graag deze dag onvergetelijk maken en een blijvende herinnering maken, voor haar en haar gezin."

Kaartenactie

De oproep werd binnen korte tijd vele honderden keren gedeeld onder Lowlands-gangers.

Het is niet de eerste maal dat NGNG een speciale actie opzet om een kankerpatiënt te verrassen. Eerder dit jaar lukte het Gerritsen om een meisje van 15 voor haar dood meer dan dertigduizend briefkaarten te laten bezorgen. Dit was de laatste wens van de tiener.

Gerritsen richtte de stichting op nadat haar broer aan kanker overleed. 'No Guts No Glory’, waar de afkorting NGNG voor staat, was zijn levensmotto.