Lowlands viert 25-jarig jubileum met veranderingen

Waarom heb je het artwork aangepakt?

Eén van de redenen is dat we vonden dat het nu een goed moment om een hele andere stijl aan te nemen. Niet omdat de oude niet goed was, maar we moeten weer een keer flink de wind er onderdoor laten waaien, en zo zijn we met een heleboel dingen aan het kijken op dit moment waarover later meer als het meer presentabel is.



Heeft het 25-jarig jubileum ermee te maken?

Ja, het is wel even een moment om reflectie te hebben van 'doen we de dingen nog steeds goed'? Als we nu opnieuw zouden beginnen en we zouden weten dat er in augustus 55.000 man voor de deur staan, wat zou je dan anders doen? Pas als het straks echt presentabel is, breng je het naar buiten.

In welke richting moeten we denken? Artwork heb je aangegeven, moeten we ook denken aan veldindeling?

Daar zou je aan kunnen denken ja.



Het aantal tenten?

Het aantal tenten misschien niet, maar het soort tenten. Er zit wel wat verandering en vernieuwing aan te komen.



Heeft het puur met het terrein te maken of ook andere dingen?

Artwork, wat ik al zei, maar toch ook wel muzikale richting. We zoeken meer naar hiphop-acts, zowel onbekend als bekend. Dat is niet iets dat we dit jaar hebben ingezet, maar hiphop wint steeds meer aan belang.

Betekent dit dat de hiphop een nog meer prominente rol gaat krijgen dan de afgelopen jaren?

Ja, en in de elektronische muziek gebeurt veel meer dan in de indie bijvoorbeeld, dat is gewoon zo. Dat wil niet zeggen dat we dan de indie helemaal los laten maar de balans in het programma kan wel wat verlegd worden. Toch gaan we de indie duidelijk een eigen plek te geven.



Leg eens uit?

We hebben vorig jaar getest met de Hacienda of we daar 's nachts beter geluid. De Hacienda komt terug en we gaan hem uitbouwen en er een volwaardig nachtprogramma inzetten. We kijken continu waar we kunnen veranderen en het 25-jarig jubileum is een mooi moment om bepaalde zaken echt door te duwen.

Ga je ook iets doen met het thema '25'? Zoals bezoekers die al 25 jaar zijn geweest of die 25 jaar zijn?

Dat laatste, daar gaat het wel in de buurt komen ja. Mensen die 25 jaar zijn maar ook mensen die al 25 jaar komen, ja.



Wanneer zoek je daarvoor mensen?

We gaan in februari los met de nieuwe website met specifieke acties. We zijn natuurlijk begonnen met '25 jaar Lowlands, 25 euro korting' direct na Lowlands vorig jaar. Die actie liep tot 30 september. En we zijn eerder los gegaan omdat ons hoofdprogramma bekend is. In februari komt de website en dan zullen ook alle toeters en bellen van het 25 jarig bestaan onthuld worden.



Hoe loopt de kaartverkoop?

Goed!



Ga je uitverkopen?

Ik denk het wel ja. We zijn nu twee jaar niet uitverkocht.



Is uitverkopen belangrijk voor je?

Tuurlijk, dat is altijd leuk, zeker op je jubileumjaar. Alhoewel ik een pokkehekel heb aan jubilea op zich. We hebben ons namelijk niet tijdens editie 23 en 24 ingehouden om in jaar 25 te gaan knallen. We doen ieder jaar ons best om er zo'n groot mogelijk feest van te maken, met dit jaar thematisch aandacht voor het getal 25. En uitverkopen zou ik wel leuk vinden, dat mis ik wel een beetje.