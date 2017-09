'Zelfdoding kan komen door suïcideverhaal bekend persoon in de media'

Zondag wordt stilgestaan bij deze mensen op World Suicide Prevention Day 2017.

Volgens psycholoog Michelle Coenen is er niet één oorzaak aan te wijzen waarom mensen geen andere uitweg meer zien dan zelfdoding. "Vaak is het een opeenstapeling van problemen. Iemand heeft bijvoorbeeld financiële issues, dan verliest diegene iemand in de familie of gaat een relatie uit. Het kan ook komen door, of in combinatie met, biologische factoren. Bijvoorbeeld dat je een laag zelfbeeld en last van depressieve gevoelens hebt."

"Ook sociale factoren spelen een rol: er is een grotere kans op zelfdoding als iemand in armoede leeft, eenzaam is of een trauma heeft." Factoren die volgens Coenen juist zorgen voor een minder groot risico, zijn een goede relatie, een goed zelfbeeld, iemand die open is en makkelijk over zijn of haar gevoelens praat. "Cultureel gezien zijn er ook verschillen. Iemand die goed is geïntegreerd in deze maatschappij, zal het ook minder gauw doen."

Kopieergedrag

Iets wat ook meespeelt, is kopieergedrag door de media: een beroemd iemand pleegt zelfmoord en andere mensen doen diegene na. Een bekend voorbeeld hiervan is Marilyn Monroe, die in 1962 overleed. Volgens De Correspondent werd er in de maand van haar dood een stijging van 12 procent waargenomen in de zelfdodingsstatistieken in Amerika.

Of toen de Duitse keeper en ex-international Robert Enke in 2009 voor de trein sprong. Ad Kerkhof, hoogleraar suïcidepreventie, zegt hierover tegen het AD: "De maanden erna sprongen tientallen mensen méér dan anders voor de Bundesbahn. Grofweg van dertig per maand tot zestig. En enkelen verwezen ook in een brief naar Enke."

Volgens Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, komt dit doordat mensen zich met zo iemand kunnen identificeren. "'Als zij het kan, kan ik het ook', is dan de gedachte. Of dat iemand zich heel erg herkent in klachten van de overleden bekende persoon en het daarom ook doet."

Methode

"Als een zelfdodingsmethode heel erg besproken wordt in de media, kan dat ervoor zorgen dat mensen die methode overnemen", vertelt Pauwels. "Maar de media kunnen ook voor een preventief effect zorgen: bijvoorbeeld iemand aan het woord laten die ook depressief was, geen zelfmoord pleegde en nu toch weer gelukkig is. Zo kun je laten zien dat er een dag komt dat je je beter kan gaan voelen."

Volgens Pauwels leven mensen met zelfmoordneigingen in een soort trechter. "Ze denken heel 'vernauwd', ze denken bij bijna alles 'jullie zijn beter af zonder mij'. Ook komen er af en toe vage gedachten over de dood voorbij."

Als iemand voor zichzelf heeft besloten om niet meer verder te gaan met het leven, kan het zijn dat diegene voor de omgeving lijkt 'op te bloeien'. Coenen: "Als de plannen zijn gesmeed, dan is dat voor een suïcidaal iemand een hele opluchting, voor de omgeving lijkt het dan vaak alsof het weer beter gaat. Zulke mensen gaan dan van alles in huis halen voor de poging en dingen regelen voor de nabestaanden. Voor hen is het dan vaak een extra grote shock als er dan toch een zelfmoord komt. Het ging toch zo goed?"

'Praat erover'

Veel mensen die met suïcidale gedachten rondlopen, durven er niet over te praten. Pauwels zegt dat dat juist wel belangrijk is. "Neem iemand die je goed kent in vertrouwen en vertel over je gevoelens, diegene kan je misschien helpen."

Mocht iemand in je omgeving met zulke gedachten rondlopen, dan is het volgens Pauwels verstandig om goed naar diegene te luisteren. "Wuif zijn gevoelens niet weg, maar luister goed en kom niet met allerlei adviezen. Raak niet in paniek, laat diegene zijn verhaal vertellen en regel daarna samen hulp bij de crisisdienst of de huisarts."

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900 - 0113.