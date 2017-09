Reisorganisatie TUI evacueert gasten uit Florida

Ook is het lastig hun locatie te bepalen, zegt Petra Kok van TUI. "Veel mensen reizen op eigen gelegenheid met een huurauto door Florida en zijn nog onderweg of ergens gestrand."

Volgens de laatste voorspellingen gaat Irma recht op Florida af. Irma geldt als één van de zwaarste stormen die deze eeuw boven de Atlantische Oceaan ontstonden en lijkt vooralsnog weinig aan kracht in te boeten. Windsnelheden van tegen de 280 kilometer per uur worden nog steeds waargenomen.

TUI en dochteronderneming Kras informeren gasten via sms. Er zijn zo'n 500 TUI-passagiers in Florida. Het is niet bekend hoeveel van hen in Miami Beach zitten.

Klachten

Op Facebook klagen sommige reizigers echter dat ze gebrekkig worden geïnformeerd. Volgens TUI geven de lokale autoriteiten verschillende signalen af en dit draagt niet bij aan een rustige situatie ter plaatse. De geplande TUI fly-vlucht naar Miami en Orlando is vrijdag leeg vertrokken vanaf Schiphol. Alle passagiers hebben gehoor gegeven aan het advies van TUI om niet te vertrekken.

De vlucht landt eerst op Miami, twee uur eerder dan gepland omdat anders het vliegveld gesloten zou zijn. Daarna vliegt het door naar Orlando. De volle vlucht komt zaterdagochtend weer op Schiphol aan. "Het is géén repatriëringsvlucht, daarvoor zal eerst de Stichting Garantiefonds Reisgelden de situatie als calamiteit moeten benoemen", zegt Kok. Het gaat om passagiers die al zouden terugvliegen.

Luchthaven gesloten

De eerstvolgende vlucht naar Florida gaat pas nadat orkaan Irma daar overheen is getrokken is, zegt TUI. De luchthaven van Miami sluit vrijdagmiddag lokale tijd en en zaterdag gaat Orlando dicht. Irma komt zondag aan in Florida.

TUI heeft ook 26 passagiers in Sint-Maarten. "Wij zijn alle mogelijkheden aan het bekijken om hen naar huis te halen. De luchthaven is nog niet geschikt voor onze toestellen en er mogen nog geen schepen aanmeren. Wij blijven met hen in contact."