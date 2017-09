Fipronilbesmetting al in 45 landen aangetroffen

In 26 van de 28 EU-landen zijn sporen van het insecticide gevonden, laat een woordvoerder van EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) dinsdag weten.

Alleen uit Litouwen en Kroatië is vooralsnog geen melding binnengekomen. Ook in onder meer de VS, Rusland, Zuid-Afrika, de Nederlandse Antillen, Turkije, Irak, Noorwegen, Israël en Canada is de stof aangetroffen.

De landbouwministers van de 28 lidstaten worden dinsdag in Tallinn, de hoofdstad van tijdelijk EU-voorzitter Estland, bijgepraat door Andriukaitis. "De gezondheid van EU-burgers is extreem belangrijk voor ons'', aldus de Estse landbouwminister Tarmo Tamm. "We nemen dit onderwerp heel serieus."

Overleg

Nederland, een van de landen waar nog kippenbedrijven zijn geblokkeerd, wordt op de informele bijeenkomst vertegenwoordigd door demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken). Op 26 september staat vervolgoverleg gepland. Dat is een gelegenheid om lessen te trekken en te bespreken hoe de Europese landen zich beter kunnen wapenen tegen voedselfraude en de voedselveiligheid kunnen garanderen, aldus de woordvoerder van Andriukaitis.

De Europese Commissie volgt de situatie op de voet en houdt nauwlettend in de gaten of de nationale autoriteiten de noodzakelijke actie ondernemen. Volgens deskundigen vormt de besmetting overigens geen gevaar voor de volksgezondheid.