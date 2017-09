Coöperatie Laatste Wil zegt 'legaal euthanasiemiddel' te hebben gevonden

"Het wordt standaard in redelijk grote hoeveelheden verkocht terwijl je maar twee gram in een glaasje water nodig hebt", aldus woordvoerder Gert Rebergen vrijdag bij Nieuwsuur (NOS/NTR). De coöperatie heeft circa 3.500 leden, hun gemiddelde leeftijd is zeventig.

Het gaat om een conserveermiddel, een naam wordt niet genoemd. Volgens de coöperatie heeft het nog het meest weg van de Pil van Drion, genoemd naar voormalig lid van de Hoge Raad Huib Drion. Hij wilde ouderen de kans geven 'op aanvaardbare wijze uit het leven te stappen' als ze daar weinig of niets meer van te verwachten hebben.

Het middel zou minder dan 10 euro kosten en binnen dertig tot zestig minuten tot de dood leiden. De Coöperatie Laatste Wil denkt niet dat de overheid het middel zal verbieden, omdat het op grote schaal wordt geproduceerd en gebruikt voor andere doeleinden.

Kluisje

Ze zijn van plan om leden te informeren over het middel en hoe dit te verkrijgen is, zodat de leden het dan zelf kunnen kopen. "Wij mogen de leden wijzen op groothandels en internetadressen. En hoe je het zo ongeveer moet innemen'', aldus Rebergen op de website van Nieuwsuur.

De CLW zegt dat het poeder in een kluisje moet worden bewaard, dat alleen te openen is middels een vingerafdruk. Aan het poeder zou een kleurstof moeten worden toegevoegd, zodat het duidelijk is wanneer het middel wordt misbruikt en bijvoorbeeld in iemands drankje wordt gegooid.

Advocaat Wim Anker laat aan Nieuwsuur weten dat hij niet denkt dat het plan doorgang krijgt. "De Hoge Raad is heel streng geweest en heeft gezegd: iedere gedraging van een burger waardoor de zelfdoding mogelijk wordt gemaakt dan wel gemakkelijker, is strafbaar. En daar zit je zo op." Het OM zou volgens Anker nu nog niet in actie komen, omdat het middel nog niet is gebruikt.