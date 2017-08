Patiënten willen meer inspraak in behandeling

Uit onderzoek van de organisatie onder bijna achtduizend leden blijkt dat een op de zeven zich te weinig betrokken voelt bij de beslissing over de behandeling. En vier op de tien vinden dat er te weinig aandacht was voor de persoonlijke situatie van de patiënt.

Ze hebben behoefte aan veel meer informatie. "Over de behandeling zelf, over de voor- en nadelen daarvan. En over de risico’s."

Een gesprek met een zorgverlener is vaak nog eenrichtingsverkeer, stelt de organisatie.

Waardevolle bijdrage

Mensen willen samen met de dokter bespreken wat kan. "Ze willen dit omdat het over hun eigen lijf gaat. Bovendien denken patiënten dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het gesprek in de spreekkamer", aldus de federatie.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van de organisatie ook al dat veel patiënten niet het gevoel hebben dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het gesprek met hun arts in het ziekenhuis. Om dat te verbeteren werd toen ook al een campagne gestart.

Bart Chabot

Schrijver Bart Chabot is ambassadeur van die campagne. Het is de afgelopen jaren al beter geworden, stelt de patiëntenorganisatie. "Maar we zijn er nog niet."

Huib Cense, chirurg en vice-voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten zegt dat samen beslissen tussen arts en patiënt vanzelfsprekend moet zijn. Hij pleit voor het vaker inzetten van begrijpelijke en betrouwbare hulpmiddelen, zoals zogeheten consultkaarten: korte, begrijpelijk keuzehulpen die direct inzicht geven in de behandelopties bij een specifieke aandoening. "Deze consultkaarten ondersteunen patiënten en hun artsen bij het samen beslissen over een passende behandeling", aldus de chirurg.