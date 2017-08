Gevaarlijke tijgermug duikt op in Gelderland

Twee bewoners van de wijk meldden recent bij de NVWA de vondst van een opvallende mug, aldus een woordvoerster van de gemeente. Toen bleek dat het om een tijgermug ging, is de wijk nader onderzocht. Daarbij zijn ook larven van de mug gevonden.

De NVWA plaatst nu muggenvallen in een straal van 500 meter rondom de vindplaats van de eerste muggen. Water in potten, gieters of regentonnen, waarin de muggen eitjes leggen, wordt weggegooid of behandeld met een voor mensen onschadelijk bestrijdingsmiddel.

De exotische mug kan ernstige ziektes zoals knokkelkoorts en zikakoorts overbrengen. Dat gebeurt echter alleen als de muggen eerst iemand hebben gestoken die zo'n ziekte heeft. Aangezien deze ziektes in Nederland nauwelijks voorkomen, is de kans op besmetting uiterst klein. De tijgermug wordt actief aangepakt om te voorkomen dat zulke tropische ziektes zich wel in Nederland zouden verspreiden.

Aziatische tijgermuggen liften meestal mee naar Nederland in autobanden of in lucky bamboo, een oosterse kamerplant. Hoe de muggen in Aalten zijn gekomen, is nog niet bekend. Eerder dit jaar zijn tijgermuggen gevonden in Weert en Naaldwijk.