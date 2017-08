Wakker Dier roept Albert Heijn uit tot 'grootste Liegebeest 2017'

Albert Heijn (AH) heeft volgens de stemmers in het eigen magazine Allerhande ten onrechte gesuggereerd dat varkens waarvan serranoham wordt gemaakt, in de wei lopen. ''In werkelijkheid zitten de dieren hun leven lang binnen in een krap hok in hun eigen poep'', weet Wakker Dier.

Genomineerd voor de 'onderscheiding' waren verder opnieuw AH, maar dan voor kweekzalm die in een tv-reclame 'very happy fish’ werd genoemd, en verder zuivelbedrijf Almhof, dat volgens Wakker Dier ook ten onrechte beelden toont van dieren in de wei.

Levend invriezen

De overige twee genomineerden pasten volgens Wakker Dier naar aanleiding van deze twijfelachtige eer hun producten aan: Rio Mare, dat zijn tonijn levend zou invriezen, maar toch van 'welzijn' sprak, en Friesche Vlag, dat koffiemelk 'Halfvol Plantaardig' noemde, terwijl het product toch grotendeels uit melk bestaat.