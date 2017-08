'Bijna een derde van bezorgsushi bevat te veel bacteriën'

De verontreiniging wordt veroorzaakt door slechte hygiëne bij de bereiding van de Japanse hapjes, concludeert de bond na een steekproef naar 160 sushimonsters afkomstig van twintig restaurants in vijf steden. Daar wordt met vuile handen of vervuilde snijplanken gewerkt. De bezorgsushi zijn in veel gevallen wel vers.

Tussen de onderzochte restaurants bestaan grote verschillen. Het beste (cijfer: 9,6) en slechtste (2,5) restaurant zitten allebei in Leiden. Verder werden sushibezorgers in Groningen, Rotterdam, Breda en Amersfoort bekeken.

In de test zaten vier ketens, elk met twee vestigingen in verschillende steden. Bij elke vestiging werden er acht soorten sushi besteld, verspreid over verschillende dagen.

All-you-can-eat

In 2015 onderzocht de Consumentenbond de sushi in all-you-can-eat-restaurants. Toen bleek 64 procent van de onderzochte monsters te veel bacteriën te bevatten. Destijds werden dezelfde soorten sushi onderzocht als bij deze test.