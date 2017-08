Wetenschappers ontwikkelen milieuvriendelijke melkcapsules voor koffie

Dat meldt de universiteit in een persbericht. Zij vergelijken de nieuwe capsule met een suikerklontje, maar dan gevuld met (gecondenseerde) melk. De capsule is omhuld door een uit kristallen opgebouwde laag, die oplost in een warme vloeistof.

De capsule wordt gemaakt door melk en suiker in een malletje te gieten. De oplossing koelt vervolgens af, waardoor de suiker kristallen vormt. Er wordt ook gewerkt aan een suikervrije variant van de melkcapsule.

De capsules kunnen in verschillende vormen worden gemaakt en bewaard worden op kamertemperatuur. De onderzoekers laten weten dat hun bedachte capsule wellicht ook gebruikt kan worden voor andere vloeistoffen, zoals fruitsapconcentraat.

Patent

Het patent voor de capsule is reeds door de wetenschappers geregistreerd. Voordat het product daadwerkelijk op de markt komt, moet onderzocht worden of de capsules voldoen aan alle wettelijke eisen die gesteld worden.

De onderzoekers stellen dat, wanneer de capsules in gebruik worden genomen, dit ook voordelig kan zijn voor het milieu. Koffiecupjes of vergelijkbare verpakkingen worden onder meer in vliegtuigen en het bedrijfsleven nog veelvuldig gebruikt.