Snacks op strand Barcelona voldoen vaak niet aan hygiënewaarden

De Spaanse krant El País onthulde dat de venters vaak slechte waar aanbieden. In sommige gevallen was de geconstateerde hoeveelheid E. coli-bacteriën groot genoeg om van "broodje poep'' te spreken.

Aanleiding voor een onderzoek was het bericht dat de strandpolitie in twee maanden tijd meer dan 7.000 klachten heeft gekregen over de illegale aanbieders van eten of drinken. Die zijn sinds een jaar of vijf actief in Barcelona.

Een laboratorium analyseerde op verzoek van El País de gekochte broodjes, empanadas (gevulde deegflapjes), mojito's en sangria op de aanwezigheid van ziektekiemen.

Cocktail

In een van de cocktails werd voor colibacteriën een waarde 720 gevonden, waar het minder dan 10 zou moeten zijn. In een belegd broodje zat 6.000, zes keer zoveel als veilig voor de volksgezondheid wordt geacht.

Oorzaken van het bederf en verontreiniging zijn slechte hygiëne en onvoldoende koeling in de provisorische keukentjes. Alleen de sangria voldeed volgens het lab aan de normen, vermoedelijk omdat die direct uit het pak wordt geschonken.